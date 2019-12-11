Бывший нардеп от "Блока Порошенко" стал совладельцем "РВС Банка" (обновлено)

Об этом со ссылкой на пресс-службу банка сообщает БизнесЦензор.

"RwS bank (АО "РВС Банк") сообщает об изменении в составе акционеров банка. В декабре 2019 года Руслан Демчак приобрел долю в уставном капитале Акционерного общества "РВС Банк", – сказано в сообщении.

В свою очередь в пресс-службе Национального банка Украины (НБУ) сообщили, что Демчак не обращался для согласования приобретения существенного участия в АО "РВС Банк", передает FinClub.

"Пока никаких документов от Руслана Демчака для согласования приобретения существенного участия в АО "РВС Банк" Национальный банк не получал. В случае поступления таких документов НБУ рассмотрит их в порядке и в сроки, определенные законодательством", – сообщили в НБУ.

Напомним, лицо должно получить предварительное согласование Нацбанка, если оно намерено приобрести участие в банке более 10% уставного капитала.

Как сообщалось, в феврале 2018 года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил депутату от "Блока Петра Порошенко" Руслану Демчаку приобрести более 50% акций ПАО "РВС Банк".

Комитет также предоставил разрешение Александру Стецюку на приобретение более 25% акций "РВС Банка".

"РВС Банк" был создан в 2015 году на базе неплатежеспособного "Омега Банка" и выкуплен "Украинской бизнес-группой" (UBG). UBG ранее контролировалась дДемчаком и владела "Эрде Банком".

Сейчас ООО "Украинская бизнес группа" оформлено на Александра Стецюка, последний был помощником нардепа Демчака, а также его соседом в Винницкой области. Демчак отрицал любую причастность к UBG.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2017 года по размеру активов РВС Банк занимал 77 место (361,87 млн грн) среди 88 действовавших финучреждений.