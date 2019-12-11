БизнесЦензор

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11.12.19 18:07

Бывший нардеп от "Блока Порошенко" стал совладельцем "РВС Банка" (обновлено)

Бывший народный депутат от "Блока Порошенко" Руслан Демчак стал соакционером RwS bank.

Бывший нардеп от "Блока Порошенко" стал совладельцем "РВС Банка" (обновлено)

Об этом со ссылкой на пресс-службу банка сообщает БизнесЦензор.

"RwS bank (АО "РВС Банк") сообщает об изменении в составе акционеров банка. В декабре 2019 года Руслан Демчак приобрел долю в уставном капитале Акционерного общества "РВС Банк", – сказано в сообщении.

В свою очередь в пресс-службе Национального банка Украины (НБУ) сообщили, что Демчак не обращался для согласования приобретения существенного участия в АО "РВС Банк", передает FinClub.

"Пока никаких документов от Руслана Демчака для согласования приобретения существенного участия в АО "РВС Банк" Национальный банк не получал. В случае поступления таких документов НБУ рассмотрит их в порядке и в сроки, определенные законодательством", – сообщили в НБУ.

Напомним, лицо должно получить предварительное согласование Нацбанка, если оно намерено приобрести участие в банке более 10% уставного капитала.

Как сообщалось, в феврале 2018 года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил депутату от "Блока Петра Порошенко" Руслану Демчаку приобрести более 50% акций ПАО "РВС Банк".

 Комитет также предоставил разрешение Александру Стецюку на приобретение более 25% акций "РВС Банка".

"РВС Банк" был создан в 2015 году на базе неплатежеспособного "Омега Банка" и выкуплен "Украинской бизнес-группой" (UBG). UBG ранее контролировалась дДемчаком и владела "Эрде Банком".

Сейчас ООО "Украинская бизнес группа" оформлено на Александра Стецюка, последний был помощником нардепа Демчака, а также его соседом в Винницкой области. Демчак отрицал любую причастность к UBG.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2017 года по размеру активов РВС Банк занимал 77 место (361,87 млн грн) среди 88 действовавших финучреждений.

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