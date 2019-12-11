Украина увеличила импорт картошки в 700 раз, – EastFruit

Об этом свидетельствуют подсчеты аналитической платформы EastFruit, передает БизнесЦензор.

В том числе в ноябре 2019 года импорт картофеля в Украину составил 46 тыс. тонн, что вдвое меньше, чем в октябре, но больше импорта за ноябрь 2018 года в 15 тысяч раз.

В октябре-ноябре до половины всех розничных продаж картофеля приходилось на импортную продукцию, ввезенную преимущественно из Российской Федерации.

При этом Россия является крупнейшим же мировым импортером товарного картофеля вне Евросоюза, импортируя около 500 тыс. тонн этой продукции в год, преимущественно из Египта, Азербайджана и Китая.

По оценкам аналитиков EastFruit, значительные запасы отечественного картофеля были заложены на хранение на фоне резкого скачка цен на эту продукцию в конце лета - в начале осени в ожидании дальнейшего повышения цен. Однако спрос на картофель со стороны населения остается низким, а импортеры имеют возможность и дальше снижать цены.