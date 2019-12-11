Телеканал "Газпрома" купил права на показ сериала "Слуга народа" с Зеленским

Как сообщает пресс-служба телеканала, первая серия выйдет в эфир в среду, 11 декабря, в 19:00 по местному времени, передает БизнесЦензор.

Канал описывает сериал, как "комедию в лучших традициях жанра" и "оригинальную сатиру на современную политику и отношения народа и власти в Украине".

"В 2019 году президентом Украины стал Владимир Зеленский – исполнитель главной роли в сериале "Слуга народа". Представьте, как если бы президентом России стал актер Александр Робак. Почему он? Потому что именно он сыграл в сериале "Домашний арест" на PREMIER простого мужика, который выдвигает свою кандидатуру в мэры и вместе с близкими, друзьями и врагами проходит нелегкий путь посвящения в российскую политику. С Зеленским, который сделал комедийный сериал своей политической биографией в соседней стране – Украине, так и произошло", – поясняет ТНТ сюжет сериала российскому зрителю.

В сообщении отмечается, что первый эпизод сериала на телеканале 1+1 прошел с долей 26% по аудитории 18-54 и стал абсолютным лидером украинского телесмотрения. Также сериал был куплен стриминговым гигантом Netflix под названием Servant of the People.

Российский телеканал ТНТ создан в 1997 году, c 2001 года входит в "Газпром-Медиа Холдинг".

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Как сообщалось, в мае 2019 года российский "Яндекс" (заблокирован в Украине) приобрел права на показ сериала "Слуга народа". Смотреть сериал можно на запрещенном в Украине сайте "Кинопоиск" по подписке.



Тогда в пресс-службе студии "Квартал 95" заявили, что не продавали права на интернет-трансляцию сериала "Слуга народа", его международной дистрибуцией занимается шведская компания Eccho Rights.

Напомним, сериал "Слуга народа" был заблокирован с 22 мая на территории России по просьбе правообладателя.

Сериал состоит из трех сезонов – всего 51 серия. Премьера состоялась на украинском телеканале "1+1" в ноябре 2015 года, второй сезон появился на экранах через два года – 23 октября 2017 года. Премьера третьего сезона состоялась перед президентскими выборами на Украине – 27 марта 2019 года.