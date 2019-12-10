Криклий анонсировал кредиты ЕБРР на ремонт местных дорог уже в 2020 году

Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил во время встечи с представителями ЕБРР и областных государственных администраций, передает БизнесЦензор со ссылой на пресс-службу министерства.

"Кроме средств Дорожного фонда на развитие дорожной инфраструктуры мы должны использовать средства МФО. Сейчас важной задачей для министерства является выработка алгоритма взаимодействия между МФО и органами местной власти", – сказал Криклий.

"Такие проекты – это не только выгодные ресурсы, но и иное качество. В них точно невозможно делить дороги на участки по 40 метров, или прибегать к другим сомнительным действиям. Власть на местах нуждается в поддержке – мы готовы ее предоставить. Мы ожидаем, что уже в 2020 году начнется реализация первых проектов по восстановлению местных дорог за средства ЕБРР", – добавил министр.

Заместитель министра инфраструктуры Наталья Форсюк отметила, что следующим шагом будет разработка регуляторной базы, необходимой для финансирования инвестиционных проектов.

Также участники встречи обсудили проект алгоритма привлечения средств ЕБРР к финансированию развития дорог на местном уровне и критериипривлечения органов местного самоуправления к участию в определении приоритетов направления средств дорожной субвенции из государственного бюджета местным бюджетам.

Как сообщалось, в конце октября Кабинет министров и Европейский банк реконструкции и развития подписали меморандум о взаимопонимании относительно программы финансирования региональных дорог Украины.

Тогда сообщалось, что для реализации договоренности необходимо внести изменения в законодательство. Сейчас ЕБРР финансирует только реконструкцию дорог государственного значения.



