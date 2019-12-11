Кабмин утвердил условия вхождения IFC в капитал "Укргазбанка"

Об этом говорится в распоряжении Кабмина №1230 от 20 ноября, обнародованном 10 декабря, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Утвердить основные условия предоставления кредита Международной финансовой корпорацией ПАО акционерный банк "Укргазбанк" с возможностью его конвертации в уставный капитал банка, которые прилагаются к оригиналу", – сказано в документе.

При этом условия предоставления кредита и его возможной конвертации в распоряжении не уточняются.

Среди договоров, которые подпишет Маркарова, перечислены также договор между акционерами, договор на опцион про продажу акций и договор про политику.

Минфинану также поручено после заключения договора об опционе ежегодно предусматривать в проекте закона о госбюджете на соответствующий год механизм финансирования расходов, необходимых в случае реализации такого договора.

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Как сообщалось, совет директоров IFC из группы Всемирного банка 11 ноября одобрил выделение "Укргазбанку" пятилетнего займа на 30 млн евро с возможностью конвертации его в долю в акционерном капитале финучреждения в размере до 20%.

В информации IFC указывается, что заем погашается единовременно по истечении срока заимствования, а возможность конвертировать его в капитал будет полностью предоставлена на усмотрение IFC.

"Укргазбанк" 25 ноября 2019 года провел внеочередное собрание акционеров для утверждения кредитного договора с IFC, обязательства по которому могут быть конвертированы в акции.

В ноябре 2017 года Министерство финансов Украины подписало меморандум о сотрудничестве с IFC в рамках приватизации "Укргазбанка". Меморандум о сотрудничестве также предполагал возможность вхождения IFC в капитал банка для поддержки его продажи.

Изначально предполагалось, что такое вхождение будет осуществлено в 2018 году, однако затем эта дата была перенесена на более поздний срок.

АБ "Укргазбанк" создан в 1993 году. Государство в лице Минфина владеет 94,94% акций финучреждения.

Согласно данным НБУ, на 1 июля 2019 года "Укргазбанк" по размеру общих активов занимал 4 место (94,04 млрд грн) среди 76 действовавших в стране банков, а на начало года занимал по этому показателю около 5% рынка.



