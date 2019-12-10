"Укрэксимбанк" не смог найти нового главу

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов, передает БизнесЦензор.

"Дата начала повторного конкурсного отбора председателя правления банка будет объявлена отдельно в рабочем порядке", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, набсовет "Укрэксимбанка" объявил конкурс на должность главы правления банка 15 ноября, документы от кандидатов принимались до 2 декабря.

Финальный этап отбора – собеседование с наблюдательным советом банка – был запланирован уже на 6 декабря.

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Напомним, глава правления "Укрэксимбанка" Александр Гриценко был задержан 16 ноября сотрудниками Службы безопасности Украины по поручению Генеральной прокуратуры в рамках уголовного производства по признакам совершения преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 255 (Создание преступной организации), ч.5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч.3 ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем).

Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения главе Гриценко в виде залога в 3 млн грн без ареста, хотя прокуратура просила 100 млн грн и взять его под стражу.

Гриценко подозревается в участии в период с сентября 2014 года по настоящее время в преступной организации, в составе которой по заказу бывшего первого вице-премьера времен Януковича Сергея Арбузова и олигарха Сергея Курченко он помогал легализовать $100 млн. Общая сумма предполагаемой легализации - $506 млн.

Напомним, Гриценко назначили на пост главы правления "Укрэксимбанка" в августе 2014 года.