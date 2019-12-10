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10.12.19 19:44

Глава Налоговой службы пообещал выполнить план поступлений в бюджет на декабрь

Глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов прогнозирует выполнение плана по налоговым поступлениям в госбюджет в декабре 2019 года.

Глава Налоговой службы пообещал выполнить план поступлений в бюджет на декабрь

Об этом Верланов сказал после пресс-конференции, посвященной старту работы новой таможенной службы, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"За декабрь, конечно, будет выполнено. За год - мы работаем над этим", - сказал Верланов. 

При этом он уточнил, что ведомство планирует сократить количество плановых проверок на 20% в следующем году по сравнению с 2019 годом за счет риск-ориентированной системы.

"У нас также есть огромный массив внеплановых проверок, связанных с возмещением НДС. Мы от них никуда не денемся. Это требование закона. Но базово мы уменьшаем количество проверок. И повышаем их качество", - отметил Верланов.

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