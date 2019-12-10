Кабмин выделит 4 миллиарда на ликвидацию последствий пожара в Одесском колледже

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.

"Правительство поддержит пострадавших и их семьи. Вместе с тем расследование трагедии определение ответственных - это вопрос наивысшего приоритета", – заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

После одобрения на заседании правительства указанные средства будут направлены Государственной службе по чрезвычайным ситуациям и Одесской облгосадминистрации из резервного фонда госбюджета. Целевое назначение средств пока что не уточняется.

Напомним, 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. В 14:18 того же дня он был локализован.

По данным на 10 декабря, в результате пожара погибли 12 человек. Местонахождение 4 человек пока неизвестно.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. 5 и 6 декабря были объявлены траурными днями в Одессе.

Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров и местным органам власти проверить состояние пожарной безопасности учреждений с массовым пребыванием людей по всей Украине.