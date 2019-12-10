На Aliexpress появилась доставка из Украины

Об этом сообщает AIN, передает БизнесЦензор.

Украина как вариант доставки появилась и в карточках некоторых товаров, но эта кнопка пока неактивна.

Отмечается, что это может быть не склад в Украине, а местный торговец и/или дилер китайского торговца, поставляющий этот товар.

Также отмечается, что экспансия китайского ecommerce на украинский рынок будет продолжаться, и это может плохо сказаться на местных предпринимателях. Так, китайские онлайн-компании получают около $100 млн с украинского рынка ежегодно.

В компании "Укрпошта", которая сотрудничает с Почтой Китая по доставке товаров из китайских интернет-магазинов в Украину считают, что такая экспансия позитивно повлияет на рынок.

По поводу доставки из Украины в компании отметили: "Эта функция имеет локальный характер и работает для частных предпринимателей, которые зарегистрированы на платформе и имеют свой небольшой склад в Украине".

Также в компании добавили, что "Укрпошта" заинтересована в том, чтобы у Aliexpress было представительство в Украине. Здесь есть большой спрос на товары из Китая и это позволило бы украинцам быстрее получать заказы.