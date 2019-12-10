"Укрзализныця" запустила функцию трехмесячного бронирования вагонов для зерна

Об этом говорится в сообщении компании, передает БизнесЦензор.

"Грузоотправители будут прозрачно и открыто видеть принцип распределения грузовых вагонов, автоматизировано заявлять необходимое количество подвижного состава, станции отправления/выгрузки, приоритетность для регулярных маршрутов перед повагонними отправками", – отмечается в сообщении.

Как пояснил операционный директор "Укрзализныци" Вячеслав Еремин, уже сейчас благодаря обновленному и расширенному функционалу автоматизированной системы "Клиент" клиенты могут формировать заказ на январь-март.

"Система трехмесячного планирования введена в работу с 3 декабря и уже доступна клиентам для пользования. Мы ввели логистический контроль, а также резервирования средств при заказе маршрутов. Средства будут списываться в случае штрафа за отказ от маршрута. Также мы защищаем рынок от спекуляции на услуге распределения вагонов, чтобы избежать перекупщиков", – сообщил Еремин.

Заказчики услуг будут получать подтверждение их заявки от "Укрзализныци", а среди причин отказа - несоответствие перерабатывающей и пропускной способности, отсутствие зарезервированных средств и другие.

В целом вся цепь обработки заказа будет включать прием, рейтингование, согласование даты нагрузки, планирование перевозок и проставление заказов в системе. В приоритете будут заказы с наибольшей ставке платы за использование вагонов "Укрзализныци".

Возможный максимум согласуется - это формирование 18 маршрутов за сутки (188 маршрутных станций), вместе с повагонними отправками это до 900 вагонов. Сначала происходит согласование заказов для регулярных маршрутных перевозок, маршрутов отправителя, а затем повагонных отправок.

Также уже вскоре "Укрзализныця" планирует реализовывать 100% подвижного состава через систему "ProZorro.Продажи".

"Это позволит нам честно и открыто демонстрировать клиентам имеющиеся грузовые ресурсы, возможности для перевозок. Со своей стороны ожидаем, что это позволит нам определить реальную цену, которую наши клиенты готовы платить за пользование вагонами "Укрзализныци". Также будем брать в работу те заявки, которые подтверждены для обработки элеваторами и портами, ведь будем учитывать их перерабатывающую способность и пропускную способность инфраструктуры", сказал Еремин.