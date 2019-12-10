"Ощадбанк" вступил в борьбу компаний Коломойского за активы "Проминвестбанка"

Об этом свидетельствуют постановления государственного исполнителя от 29 октября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

Не соглашаясь с этим решением госисполнителя, ООО "Телерадиокомпания "Жиса" (одна из связанных с Коломойским компаний, которая пытается взыскать компенсацию с РФ) обжаловало его в Киевском апелляционном суде.

Однако 6 декабря суд отказался удовлетворить ходатайство ООО "Телерадиокомпания "Жиса" об обеспечении иска путем приостановления действия упомянутых постановлений госисполнителя.

Напомним, именно в рамках вышеуказанного сводного исполнительного производства в мае 2019 года госисполнитель по требованию "приватовских" структур наложил арест на 99,77% акций "Проминвестбанка".

После этого были неоднократные попытки принудительно продать эти акции на аукционе, но они оказались безрезультатными.

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Но в конце концов 6 ноября Верховный Суд по требованию уже упомянутого "приватовского" ООО "Телерадиокомпания "Жиса" отменил запрет на продажу 99,77% акций "Проминвестбанка".

Напомним, компании Игоря Коломойского и партнеров на основании решения Арбитражного суда Гааги также пытаются обратить взыскание на акции "Сбербанка".

Однако Хозяйственный суд Киева решением от 10 октября снял арест со 100% акций "Сбербанка", "дочки" одноименного российского банка и обязал "Райфайзен Банк Аваль" (Киев), как хранителя, снять запрет на осуществление учетных операций по соответствующему счету в ценных бумагах.

Суд обосновал свои действия тем, что акции "принадлежат по праву собственности именно ПАО "Сбербанк России", а не государству Российская Федерация".

В июне Российский ВЭБ направил в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма иск к Украине и потребовал компенсации потерь его украинского дочернего "Проминвенвестбанка". ВЭБ обвинил украинские власти в нарушении положений межправительственного соглашения 1998 года о поощрении и взаимной защите инвестиций с Россией.

Напомним, в ноябре 2018 года международный арбитраж в Париже постановил взыскать с России $1,3 млрд по иску "Ощадбанка". Кроме того, российская сторона должна будет выплатить проценты, которые будут начисляться на эту сумму до тех пор, пока исковые требования не погасят полностью.

17 июля 2019 года Киевский апелляционный суд удовлетворил заявление "Ощадбанка" и дал разрешение на исполнение решения Международного коммерческого арбитража (Париж) о взыскании $1,3 млрд, а также процентов, с РФ в качестве компенсации за экспроприацию активов банка в Крыму.

"Ощадбанк" обратился в международный суд в августе 2016 года. В банке посчитали, что после присоединения Крыма к России потеряли активы на сумму более $1 млрд.

В банке подчеркивают, что "Ощадбанк" является первой компанией, 100% акций которой принадлежат государству, и первым банковским учреждением, которое выиграло дело против Российской Федерации по убыткам, полученных в результате аннексии Крыма.