Антимонопольный комитет оштрафовал облгазы на 278 миллионов за доначисления в платежках

Как сообщает пресс-служба АМКУ, общая сумма наложенных штрафов составляет 278 млн грн, передает БизнесЦензор.

Согласно сообщению, 16 групп компаний, в каждую из которых входят облгаз и сбытовая компания, в период с декабря 2015 по август 2019 года занимали монопольное (доминирующее) положение на рынках комплексной услуги по распределению и поставки природного газа бытовым потребителям в пределах соответствующих территорий.

"Эти компании с октября 2018 года по август 2019 года при осуществлении коммерческих расчетов доначисляли объемы использованного бытовыми потребителями природного газа сверх объемов, определенных счетчиками, то есть, злоупотребляли своим монопольным (доминирующим) положением на указанном рынке", – установил Комитет.

АМКУ констатировал, что действия указанных компаний привели к ущемлению интересов потребителей, которые были бы невозможны в условиях существования значительной конкуренции на рынке.

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За указанные нарушения Антимонопольным комитетом наложены штрафы на группы "Винницагаз" (21 млн грн), "Волыньгаз" (13 млн грн), "Днепропетровскгаз" (34 млн грн), "Житомиргаз" (11 млн грн), "Закарпатгаз" (18 млн грн), "Запорожгаз" (14 млн грн), "Ивано-Франковскгаз" (10 млн грн), "Киевоблгаз" (49 млн грн).

Кроме того, оштрафованы группы "Львовгаз" (13 млн грн), "Николаевгаз" (14 млн грн), "Ривнегаз" (5 млн грн), "Сумыгаз" (10 млн грн), "Харьковгаз" (33 млн грн), "Хмельницкгаз" (12 млн грн), "Черновцыгаз" (7 млн грн) и "Черниговгаз" (13 млн грн).

Вместе с этим, Антимонопольный комитет также обязал указанные группы компаний прекратить нарушение законодательства о защите экономической конкуренции и устранить последствия нарушения законодательства, осуществив перерасчет бытовым потребителям в части определения фактического объема потребления (распределения) природного газа на основании данных счетчика газа, начиная с октября 2018 года.

Как сообщалось, ранее Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) заявила, что операторы газораспределительных систем не имеют права приводить объемы потребленного природного газа бытовыми потребителями к стандартным условиям для осуществления коммерческих расчетов.

В Нацкомиссии указали, что расходы операторов ГРС на закупку природного газа для покрытия производственно-технологических расходов включаются в тариф на распределение природного газа.