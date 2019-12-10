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10.12.19 15:59

Экспорт зерновых превысил 26 миллионов тонн

Украинские аграрии с начала 2019-2020 маркетингового года (МГ, июль 2019-июнь 2020) по состоянию на 10 декабря экспортировали 26,3 млн тонн зерна, что на 6,3 млн тонн больше, чем за аналогичный период прошлого МГ.

Экспорт зерновых превысил 26 миллионов тонн

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на данные аграрного департамента Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, передает БизнесЦензор.

В частности, пшеницы отправлено на экспорт 13,8 млн тонн, ячменя - 3,5 млн тонн, кукурузы - 8,6 млн тонн, ржи - 5 тыс. тонн.

Кроме того, экспортировано муки пшеничной и других культур - 162,3 тыс. тонн, что на 60,1 тыс. тонн больше, чем за соответствующий период прошлого МГ.

Аграрии в 2018-2019 маркетинговом году экспортировали 49,7 млн тонн зерновых, что является рекордом за всю историю независимости государства.

По данным Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, украинские аграрии к 28 ноября собрали рекордный урожай зерновых - 74,3 млн тонн, превысив на 0,3 млн тонн прогноз министерства на 2019 год. В 2018 году урожай зерновых в Украине составил 70,1 млн тонн.

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