Во время перезапуска на Новой таможне уволили 80% руководителей (обновлено)

Об этом во время презентации Новой таможни сказал председатель Государственной таможенной службы Максим Нефьодов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

"В центральном аппарате мы сменили около 80% всего руководящего состава. Это не только заместители и директора департаментов, но и большинство руководителей среднего и нижнего звена", - сказал Нефьодов.

Он подчеркнул, что в ходе реформы Новой таможни также было обновлено около 40% руководителей таможенных постов.

Как сообщает УНИАН со ссылкой на слова Нефьодова, Государственная таможенная служба начнет открытый конкурсный отбор персонала новой таможне с конца декабря.

"С конца декабря мы начинаем открытые конкурсы и очень надеемся, что много людей, много честных таможенников как изнутри службы - потому что я уверен, что таких людей много среди моих коллег, - как извне, так и людей, которые покинули таможню, потому что не верили, что в рамках Министерства доходов и сборов и Государственной фискальной службы были кому-то нужны, вернутся на работу. И будут работать на новых достойных условиях и с достойными зарплатами", - сказал Нефьодов.

Он подчеркнул, что у таможенной службы беспрецедентные вызовы по обновлению кадрового состава, чтобы вернуть доверие бизнеса и граждан к таможне.

Как сообщалось, 8 декабря в Украине официально начала работать новая Государственная таможенная служба Украины. Новая таможня - это фактически запущенный с нуля новый орган, который будет состоять из четырех ключевых элементов: современная европейская инфраструктура, одинаковые и понятные правила игры для всех, быстрый и удобный сервис, новая кадровая политика. Все региональные подразделения Новой таможни были зарегистрированы по состоянию на 15 ноября 2019 года.