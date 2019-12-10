"Нафтогаз" снизил цену газа для населения на декабрь на 13%

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза" сообщает БизнесЦензор.

"В декабря 2019 года цена на природный газ для потребителей, которые покупают газ на условиях ПСО, составит 4277 грн за тыс. куб. м (без учета НДС, наценки газсбытов и транспортных расходов). Это на 13% ниже уровня регулируемой цены газа, которая действовала в ноябре 2019 года", - сообщает "Нафтогаз".

НАК сообщает, что несмотря на то, что по результатам биржевых торгов рыночная цена газа на украинском рынке за последний месяц не снижалась, регулируемая цена в декабря 2019 года снизилась в соответствии с заявленной стоимости растаможенного в ноябре газа.

"Этот уровень в текущих условиях не является рыночным и определяется формулой, содержащейся в постановлении КМУ от 03.04.2019 №293. Это постановление действует до конца 2019 года. По договоренности с МВФ, с 1 января 2020 года Украина переходит на рыночное ценообразование на газ для бытовых потребителей в рамках ПСО. С 1 мая 2020 Украина взяла на себя обязательства полностью либерализовать рынок поставки газа бытовым потребителям и обеспечить условия для конкуренции в этом сегменте", - сообщает "Нафтогаз".

Кроме обычной ежемесячной цены, которая изменяется с учетом текущей рыночной ситуации, "Нафтогаз" предлагает гарантированную квартальную цену, которая будет действовать с 1 января 2020 до конца отопительного сезона.

Гарантированная оптовая цена "Нафтогаза" с 1 января 2020 года зафиксирована на уровне 5500 грн за тыс. куб. м (без учета НДС, транспортных расходов и наценки газсбытов).

"Это предложение позволит защитить бытовых потребителей от резкого подорожания газа, которое может произойти в 1 квартале 2020 года", - сообщает "Нафтогаз".

Предложенная гарантирована цена на 12% ниже, чем регулируемая цена, по которой "Нафтогаз" продавал газ защищенным потребителям в январе-апреле 2019 года. Тогда оптовая цена для потребителей в рамках ПСО составляла 6236 грн за тыс. куб. м.

"Конечная розничная цена для бытовых потребителей в каждом регионе зависит от затрат на транспортировку газа магистральными и региональными газопроводами, а также от наценки газсбытов. С учетом текущих транспортных тарифов конечная розничная цена с НДС составит от 7,2 до 7,8 грн за куб. м газа (против 8,5 грн за куб. м в 1 квартале 2019)", - сообщает "Нафтогаз".