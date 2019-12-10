Новый состав НКРЭКУ ввели в заблуждение в вопросе приведения газа к стандартным условиям, – ассоциация

Об этом со ссылкой на пресс-службу Ассоциации газового рынка Украины сообщает БизнесЦензор.

"Обращаемся к Регулятору в связи с необоснованными обвинениями операторов ГРМ и призываем не использовать тезисы предыдущего состава комиссии, который действовал умышленно с целью нанесения ущерба и доведение до банкротства операторов ГРМ", - говорится в сообщении.

Приведение газа к стандартным условиям предусмотрено Законом Украины "О рынке природного газа", Кодексом газораспределительных систем, Типовым договором распределения природного газа, Правилами поставки природного газа.

Согласно этому законодательству с 2016 года разница в объемах, которая возникает от приведения газа к стандартным условиям, была исключена из расходов операторов ГРМ и включена в состав расходов потребителей, что подтверждено соответствующими государственной и научной экспертизами.

"Благодаря приведению объемов газа к стандартным условиям "Нафтогаз Украины" получает средства за весь объем газа, который передает поставщику, "Укртрансгаз" - за фактически протранспортированные объемы газа, а у операторов ГРМ не формируются искусственные убытки без источника их покрытия", - сообщает ассоциация.

При исчислении объемов потребления газа потребителям применяется индивидуальный понижающий или повышающий коэффициент. Этим обеспечивается право каждого платить исключительно за то, что он фактически потребил. В результате отсутствует перекрестное субсидирование между потребителями, и все участники рынка придерживаются норм действующего законодательства.

"В любых странах ЕС приведение объемов газа к стандартным условиям является частью счета конечного потребителя и не включается в структуру тарифов операторов ГТС и ГРМ, также предусмотрено и украинским законодательством", - заявляет АГРУ.

АГРУ напоминает, что Ассоциация заявляла об отсутствии средств для покрытия разницы по температурным коэффициентам в тарифах операторов изначально, но со стороны предыдущего состава НКРЭКУ была избрана тактика перекладывания проблемы на плечи операторов ГРМ.

"Считаем, что чиновники, которые принимали участие в попытках довести операторов ГРМ к преднамеренному банкротству, ввели в заблуждение новый состав регулятора, манипулируя фактами по своему усмотрению. Операторы ГРМ неоднократно доказывали свою правоту в предусмотренный законом способ", - говорится в сообщении.

"Чиновники, которые были привлечены к этой схеме дискредитации европейских правил торговли газом, не смогли предоставить подтверждение, что разница в измерениях, которая возникает при различных температурных режимах, покрывается за счет тарифа. Такой практики не существует ни в одной европейской стране", - отмечает ассоциация.

Ассоциация надеется, что новый состав НКРЭКУ сможет закончить реформирование украинского рынка природного газа и внедрение европейских правил и регламентов ЕС № 312/2014, 703/2015, 459/2017 и 260/2017, которые, в том числе решают вопрос приведения газа к стандартным условиям.

"Операторы ГРМ начиная с 2016 года полностью готовы к внедрению европейских норм и правил газового рынка, в том числе и к переходу на расчеты за газ по энергетическим показателям", - сообщает АГРУ.