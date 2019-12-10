Гарантированный тариф на газ для населения составит 7,2-7,8 гривни за кубометр, – "Нафтогаз" (обновлено)

Об этом сообщил директор интегрированного газового бизнеса НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Фаворов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Зафиксировав физические объемы и понимая, что необходимо предложить рыночный механизм для решения рыночной проблемы, мы зафиксировали цены по форвардным контрактам на весь первый квартал. Последние объемы по форвардам зафиксированы 6 декабря. Мы не хотели раньше объявлять эту тему публично, поскольку это достаточно серьезные объемы, и они могли двинуть цену против нас", – отметил Фаворов.

Как уточнили в пресс-службе "Нафтогаза", предложенная гарантированная цена на 12% ниже, чем регулируемая цена, по которой "Нафтогаз" продавал газ защищенным потребителям в январе-апреле 2019 года. Тогда оптовая цена для потребителей в рамках ПСО составляла 6 236 грн за тыс. куб. м.

Конечная розничная цена для бытовых потребителей в каждом регионе зависит от затрат на транспортировку газа, а также от наценки газсбытов.

"С учетом текущих транспортных тарифов конечная розничная цена с НДС составит от 7,2 до 7,8 грн за куб. м газа (против 8,5 грн за кубометр в первом квартале 2019 года)", – подсчитали в компании.

В НАК напомнили, что гарантированная цена на газ будет действовать как для поставки газа бытовым потребителям, так и для производителей тепловой энергии, что позволит избежать резкого увеличения стоимости услуг по предоставлению тепла и горячей воды.

"С 1 января 2020 года и до конца отопительного сезона все домохозяйства и производители тепла автоматически будут получать газ по гарантированной цене. Для этого потребителям не нужно делать никаких действий, подписывать дополнительных соглашений или осуществлять предоплату", – подчеркивается в сообщении.

В то же время потребители могут отказаться от гарантированной цены и продолжать покупать газ по цене, которая меняется каждый месяц.

"Ежемесячная рыночная цена в первом квартале 2020 году может как вырасти, так и снизиться, в зависимости от результатов переговоров с "Газпромом", погоды, рыночной ситуации и других факторов. Любой потребитель может отказаться от предложенной гарантированной квартальной цены и выбрать ежемесячную рыночную цену", – пояснили в НАК.

В этом случае с 10 по 24 декабря таким потребителям необходимо обратиться к своим региональным сбытовым компаниям, которые предложат наиболее удобный алгоритм отказа от гарантированной цены. После 24 декабря потребители, которые выберут ежемесячную цену, не смогут воспользоваться гарантированной ценой.

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Как сообщалось, Кабинет министров на заседании 27 ноября утвердил механизм формирования гарантированной цены на газ, которая будет действовать с 1 января.

Премьер-министр Алексей Гончарук пояснял, угроза прекращения транзита российского газа с 1 января может привести к росту рыночных цен на топливо и принятое решение призвано обезопасить граждан от таких колебаний.

Ранее Министерство энергетики и защиты окружающей среды обнародовало проект внесения изменений в постановление о спецобязательствах (ПСО, №867 от 19 октября 2018 года), согласно которым НАК "Нафтогаз Украины" сможет продавать природный газ населению и тепловикам на протяжении января-апреля 2020 года по фиксированной цене.

Согласно документу, помимо одномесячного периода, когда цена продажи НАК газа населению и тепловикам не должна превышать среднюю цену для промышленности по предоплате, вводится период январь-апрель 2020 года. Как пояснялось в сопроводительных документах, данное решение позволит внедрить рыночный механизм осуществления НАК "Нафтогаз Украины" продажи природного газа по сниженной фиксированной цене с 1 января 2020 года на период первого квартала и апреля 2020 года.

В случае несогласия бытовых потребителей, производителей тепловой энергии и религиозных организаций заключать договор с НАК на поставку газа по фиксированной цене на указанный период компания будет осуществлять продажу по ежемесячным ценам, установленным в соответствии с рыночными условиями.

По прогнозу НАК "Нафтогаз Украины" отсутствие транзита газа может повлечь увеличение цены на газ с 1 января 2020 года до 10,751 тыс. грн за 1 тыс. куб. м (тут и далее - без НДС и тарифов на транспортировку и распределение), что в 1,8 раза больше установленной НАК цены для промышленности на декабрь 2019 года в размере 5,861 тыс. грн.

Ранее глава Минэкоэнерго сообщил, что с 1 января 2020 года Украина намерена отказаться от режима ПСО в части установления регулируемых цен на газ. В то же время накопленные запасы в подземных хранилищах, закупленные летом-осенью по низким сезонным ценам, позволяют предложить населению и тепловикам рыночную микс-цену.

"Цена будет изменена на эту "страховую", форвардную. Это не ПСО, оно отменяется с точки зрения регулирования по четырем ценовым индикаторам, но с учетом того, что у нас есть возможность обеспечить такую (фиксированную - ИФ) цену благодаря хранилищам, оно превращается в рыночный механизм форвардного контракта", - пояснил министр.

В то же время Оржель отметил, что отказ потребителей от такой цены может сыграть как в плюс, так и в минус", но решение покупать газ по "фиксированной" цене или нет должен принимать сам потребитель.

До настоящего времени, согласно постановлению Кабинета министров №485 от 5 июня 2019 года, население и тепловики приобретают газ по минимальному значению из четырех сложившихся на рынке: средняя цена импорта по данным МЭРТ; цена "Нафтогаза Украины" для промышленности; средневзвешенная цена на торгах на Украинской энергетической бирже, спецобязательства по постановлению №867.