Евробонды Украины подорожали на 2,75% после новостей о новой программе с МВФ

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно данным Bloomberg, в результате ставка самых длинных бондов с погашением в 2032 году снова упала ниже 7% и составила около 6,83% годовых, а бумаг с погашением в сентябре 2021 года – до 4,5%.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2022-2023 годах выросли на 1% и 1,5% соответственно, опустив ставки по ним почти до 5% и 5,5% годовых.

Бумаги с погашением в 2024-2025 годах подорожали на 2,3-2,4%, что снизило их доходность до 5,84% и 6,1% годовых.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2026 и 2027 годах выросли на 2,2%, а их ставки опустились соответственно до 6,33% и 6,49% годовых соответственно.

Помимо того на 2,6% подорожали и ВВП-варранты Украины, которые сейчас котируются по цене 93,4% от номинала, что близко к историческому максимуму.

Как сообщал БизнесЦензор, Международный валютый фонд достиг соглашения с украинскими властями относительно политики, лежащей в основе нового трехлетнего соглашения на сумму 4 млрд SDR (около $5,5 млрд) в рамках механизма расширенного финансирования.