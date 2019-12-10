Нацбанк обновил порядок выпуска и использования банковских карт

Об этом со ссылкой на пресс-службу НБУ сообщает БизнесЦензор.

"Обновленный порядок учитывает современные тенденции на финансовом рынке и международную практику осуществления расчетов с использованием электронных платежных средств", - сообщает НБУ.

В частности, Национальный банк нормировал порядок использования пользователем платежного приложения; нормировал деятельность информационно-технического посредника; предусмотрел право физического лица, которое осуществляет независимую профессиональную деятельность, использовать корпоративную платежную карту.

Также НБУ предусмотрел право эмитировать до счета, открытого на имя физического лица, признанного судом недееспособным, электронный платежное средство на имя законного представителя (опекуна) этого физического лица.

Кроме этого, НБУ предоставил право банку передавать пользователю платежную карту через своего агента; определил обязанность банка предусматривать порядок выдачи и передачи электронного платежного средства пользователю в договоре с клиентом.

Также уточнены требования по праву доверенного лица получать платежную карточку, но без права пользоваться ею; обязанности поставщика платежных услуг информировать пользователей о стоимости своих услуг до начала инициирования перевода.