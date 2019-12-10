Канада подает в суд на Volkswagen по "дизельгейту"

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Соответствующее заявление появилось в понедельник на сайте канадского министерства окружающей среды, сообщает Deutsche Welle.

VW было предъявлено обвинение в 60 пунктах. Министерство считает, что в период с 2008 года по 2015 год компания ввезла в Канаду 128 тыс. автомобилей, которые "не соответствовали предписанным нормам выбросов транспортных средств".

Судебный процесс должен начаться уже в пятницу.

Суды в рамках "дизельгейта" идут во многих странах мира, в том числе в США, Великобритании, Австралии. В 2015 году Volkswagen признал, что в 11 млн автомобилей по всему миру было установлено программное обеспечение, позволяющее манипулировать данными экологических тестов.

В Германии сейчас также идет рассмотрение прецедентного группового иска к автомобильному концерну в связи с "дизельгейтом", в ходе которого должно быть установлено, в какой мере VW несет ответственность перед примерно 470 тыс. автовладельцев. Истцом при этом выступает Федеральное объединение центров защиты прав потребителей.

К настоящему моменту дизельный скандал уже обошелся Volkswagen в 30 млрд евро. Эти деньги пошли на выплату штрафов, компенсации ущерба и оплаты расходов, связанных с ведением судебных разбирательств, в первую очередь в США.