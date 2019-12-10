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10.12.19 08:38

"Нафтогаз" в арбитраже с "Газпромом" поднял вопрос возможного отключения городов из-за прекращения транзита газа

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев признал наличие проблем с газоснабжением ряда городов Украины в случае отказа "Газпрома" от подписания нового транзитного контракта и прекращения транзита российского газа с 1 января 2020 года, однако рассчитывает на помощь в решение этих проблем за счет постановки этого вопроса в Стокгольмском арбитраже.

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Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"У нас есть определенные проблемы в тех городах, которые напрямую запитываются с территории Украины или Молдовы, где потенциально могут быть проблемы технического характера, на которые мы как "Нафтогаз" или новый оператор уже можем влиять", – сказал он в эфире "Свободы слова" на ICTV в ночь на вторник.

"Но даже эти вопросы недавно были подняты в новом Стокгольмском арбитраже, и мы надеемся, что там помогут их решить", – отметил Коболев.

Он подчеркнул, что "Нафтогаз" сделал все возможное для подготовки к потенциальному прекращению транзита с 1 января 2020 года: накоплены рекордные запасы газа, протестирована и отремонтирована газотранспортная система, готовы механизмы быстрого реагирования.

В то же время он напомнил, что Россия часто использовала газ для политического давления, а также констатировал, что "Газпрому" и ряду европейских газовых компаний было бы выгодно создать искусственный газовый кризис, чтобы поднять цены на га на рынке.

"Поэтому мы надеемся на хороший вариант, но готовы к плохому", – сказал глава НАК "Нафтогаз Украины".

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