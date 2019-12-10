Цены на нефть снижаются до $64 за баррель

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Утром февральские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,15 (на 0,23%), до $64,1 за баррель. За понедельник Brent подешевела на $0,14 (на 0,22%), до $64,25 за баррель.

Январские фьючерсы на WTI на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому же моменту дешевели на $0,15 (на 0,25%), до $58,87 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $0,18 (на 0,30%), до $59,02 за баррель.

После того, как ОПЕК+ согласовали дополнительное сокращение добычи, ралли пошло на спад, поскольку "еще не известно, сколько фактически будет снято с рынка нефти", отмечает аналитик по энергетическим рынкам IHS Markit Маршал Стивз. "Саудовцы будут играть ключевую роль, учитывая их обещание выйти за рамки своих обязательств", - полагает он.

Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявил в понедельник, что не ожидает значительный колебаний цен на нефть в следующем году, если не произойдет усиления геополитической напряженности. "На рынках много нефти, и без крупных и неожиданных геополитических потрясений я не ожидаю сильного изменения котировок", - сказал он. При этом Бироль отметил, что действия ОПЕК+ не меняют прогноз МЭА относительно нефтяных цен.

Цена нефтяных контрактов на ближайший месяц на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) во вторник выросли на 0,5% - до 470,4 юаня за баррель. По итогам предыдущих торгов она подскочила на 2,2%.