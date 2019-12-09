Госгеокадастр отстранил руководство региональных подразделений

Об этом сообщает Государственная служба по вопросам геодезии, картографии и кадастра, передает БизнесЦензор.

В частности, будет проведена проверка соблюдения требований законодательства при распоряжении землями сельскохозяйственного назначения государственной собственности, регистрации земельных участков и рассмотрении обращений о продлении (обновления) договоров аренды сельхозземель госсобственности за период 2018-2019 годов.

Гочгеокадастр также просит граждан направлять свои жалобы на работу главных управлений службы.

Читайте также: Госгеокадастр завершит инвентаризацию земель до конца 2020 года, – Гончарук

Как сообщалось, Кабинет министров 27 ноября назначил председателем Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра Дениса Башлыка.

Кабмин также поручил новому главе Геокадастра отстранить всех руководителей и заместителей руководителей региональных отделений, а Министерству экономики – в месячный срок провести комплексную проверку нарушений законодательства по управления землей за период 2018-2019 годов.

С 2017 года и до последнего времени Денис Башлык занимал должность директора Департамента международного сотрудничества и рынка земель Госгеокадастра, до этого работал в том же департаменте Госгеокадастра главным специалистом.