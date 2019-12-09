БизнесЦензор

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09.12.19 18:46

Беларусь насчитала российским предприятиям $2 миллиарда долга

Просроченная дебиторская задолженность российских контрагентов перед белорусскими предприятиями на 1 октября 2019 года составляла $2,12 млрд.

путин,лукашенко

Об этом сообщил генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк, передает БизнесЦензор со ссылкой на БЕЛТА.

Белорусский чиновник уточнил, что просроченная дебиторская задолженность российской стороны на эту дату сложилась на уровне $147,6 млн. За январь-сентябрь текущего года она снизилась на $1,7 млн, или на 1,1%.

Конюк отметил, что Генеральная прокуратура Беларуси занимается вопросами просроченной дебиторской задолженности уже на протяжении 5 лет.

"Заявлено более 400 исков на сумму более $130 млн. Нам удалось вернуть в товарно-хозяйственный оборот государства более $100 млн. Мы прекратили процесс создания так называемых мошеннических структур. Они уже знают, что этим занимаются правоохранительные органы, поэтому хозяйствующие субъекты больше не рискуют поступать таким образом", – заявил генпрокурор страны.

Конюк отметил, что наиболее серьезная задолженность остается перед предприятиями Минпрома Беларуси и концерна "Белнефтехим".

Генпрокуратура совместно с посольством Беларуси в России создала специальную базу, с помощью которой белорусские предприятия могут проверить надежность потенциальных российских партнеров.

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