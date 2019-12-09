ЕС планирует сократить использование пестицидов в сельском хозяйстве вдвое

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Согласно новым планам Еврокомиссии, применение таких средств должно сократиться на 50% к 2030 году. Ожидается также введение подобных ограничений на использование химических удобрений.

Кроме того, Брюссель планирует содействовать применению генной инженерии при выращивании растений, чтобы подстроиться под климатические изменения.

Представитель Еврокомиссии отказалась комментировать эту информацию, сославшись на то, что, что глава ведомства Урсула фон дер Ляйен и вице-председатель Франс Тиммерманс, курирующий защиту окружающей среды, намерены 11 декабря представить новую стратегию по улучшению экологии в Европе "Green Deal".

По данным СМИ, в рамках стратегии весной 2020 года планируется презентация предложений для сельскохозяйственной отрасли, а реализация конкретных инициатив начнется не ранее конца года. Для этого понадобится согласие большинства стран ЕС.