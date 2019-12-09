В Николаевской области потратят 420 миллионов на ремонт 15 километров дороги

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, к осени 2021 года отремонтируют участок км 175+000 - км 190+000 длиной 15 км.

Согласно итоговой ведомости ресурсов без доставки и НДС, наибольшая сумма в 119,56 млн грн пойдет на бетон по 2718 грн за кубометр.

Обеспечение исполнения договора составляет 3%, гарантийный срок на основание дорожной одежды и барьерное ограждение – 10 лет, на покрытие дорожной одежды – 8 лет, на знаки – 7 лет, на разметку пластиком – год, краской – полгода.

На заработную плату пойдет 6,39 млн грн или 2% от общей стоимости подряда. На прибыль отведен еще 1% – 3,18 млн грн.

Цена сделки всего на 0,6% ниже ожидаемой стоимости закупки в 423,9 млн грн.

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Две компании не допустили к аукциону. ООО "Ростдорстрой" не подтвердило наличие поливо-моечной машины вместимостью не менее 6 тыс. л, а ООО "Николаевбудцентр" – заливщика швов и бетонного завода производительностью не менее 130 куб. м в час. Кроме того, "Ростдорстрой" ошибся в справке о достоверности информации. Они пожаловались в АМКУ, но админколегия подтвердила, что требования тендерной документации были нарушены.

Допущенными конкурентами победителя тендера были ООО "Альтис-Констракшн" из корпорации "Альтис-Холдинг" Александра Глимбовского – тестя Романа Насирова, который с 2015 года возглавлял Государственную фискальную службу, и ООО "Автомагистраль-Юг" одесситов Олега Наливанного и Валерия Короткова, причем никто не снижал цену в ходе аукциона.

"Европейская дорожно-строительная компания" из Василькова под Киевом во главе с Сергеем Зиненко принадлежит одесскому ООО "Пейд" Муслима Келоева из Одесской области. Келоев также владеет столичным ООО "Промтехпостачинвест", у которого арендовал производственную базу в селе Кобцы Киевской один из нынешних соперников – "Автомагистраль-Юг".

Вероятно, Муслим Мусаевич Келоев – это брат Мурада Мусаевича Келоева, владельца ныне ликвидированного ООО "Тандем-Оил", которое когда-то поставляло топливо в порты. В соцстеях также известно о другом одессите Мурате Келоеве, который раньше жил в Грозном (Россия).

По данным системы "YouControl", до 2018 году основателем победителя было столичное ООО "Ультранова" Вадима Скиданенко, ранее принадлежавшее Юлии Сараевой из Донецка.

Еще раньше фирма-победитель была зарегистрирована в Донецке под названием "Альтком-Мост" на голландскую фирму "Альтком Б.В." компании "Altcom Global N.V." из Нидерландов.

С мая 2018 года победитель получил мелких дорожно-ремонтных подрядов исключительно у аэропортов "Киев" (Жуляны), "Борисполь" и "Львов" на сумму 21,03 млн грн.