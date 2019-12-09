Служба автодорог Винницкой области закупила внедорожники Toyota по миллиону за штуку

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, куплены два внедорожника Toyota Land Cruiser 150 Comfort с объемом двигателя 4,0 и мощностью 282 л.с. белого цвета 2019 года выпуска по 1,08 млн грн за штуку.

Каждый автомобиль будет иметь систему помощи при парковке с камерой заднего вида с статическими графическими подсказками, подушки безопасности, климат-контроль, трехступенчатый подогрев передних сидений.

В автосалонах Toyota Land Cruiser 150 Comfort 4,0 можно приобрести за 1,07 млн грн.

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На торгах единственным конкурентом "Премиум Моторс" было ООО "Фирма "Алмаз мотор, ЛТД" Алексея Шохи и Александра Корниенко, чье предложение было выше на 1 тыс. грн. Ожидаемая стоимость составила 2,18 млн грн.

Директором ООО "Премиум Моторс" Марии и Людмилы Гвоздевых является Юрий Галицкий, а конечным бенефициаром был Михаил Гвоздев. В 2014 году он был избран в парламент от "БПП", а в 2015 году сложил полномочия, поскольку был назначен и. о. президента ГП "Антонов". Впоследствии Гвоздев начал контролировать это госпредприятие, заняв пост председателя совета директоров корпорации "Украинская авиастроительная компания".

Службу автомобильных дорог в Винницкой области возглавляет Игорь Корольчук.