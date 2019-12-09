Американская General Motors продала последний актив в России

Как сообщила российская компания, "АвтоВАЗ" выкупит у американского партнера 50% акций совместного предприятия и станет единственным владельцем GM-Avtovaz, передает БизнесЦензор со ссылкой на РБК.

Финансовые условия сделки стороны не раскрывают, однако известно, что по соглашению между ними GM-Avtovaz будет еще в течение "определенного периода времени" продолжать выпуск и продажу автомобилей Niva под принадлежащим GM брендом Chevrolet. Единственной моделью, выпускаемой совместным предприятием, является Chevrolet Niva.

По истечении этого срока машины планируется перевести под бренд Lada.

В 2018 году GM-Avtovaz было выпущено 31,87 тыс. автомобилей Chevrolet Niva, с момента начала производства к этому моменту было продано свыше 701,8 тыс. машин.

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В январе 2019 года компания Alliance Rostec Auto B.V., совместное предприятие альянса Renault-Nissan и госкорпорации "Ростех", подконтрольное французской Renault, довела свою долю в АвтоВАЗе до 100%, выкупив акции у миноритариев и проведя делистинг с Московской биржи.

Соглашение о создании GM-Avtovaz было подписано General Motors, "АвтоВАЗом" и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) в 2001 году. Первоначально двум автопроизводителям в СП принадлежало по 41,61%, а банку — 16,78%. В сентябре 2012 года ЕБРР вышел из состава акционеров GM-Avtovaz, его акции выкупили партнеры, при этом доля каждого в уставном капитале СП выросла до 50%.

В 2015 году, после 20 лет присутствия, GM стала первым автоконцерном, покинувшим Россию. Компания закрыла завод в Санкт-Петербурге и прекратила продажи автомобилей под брендами Opel и Chevrolet за исключением дорогих моделей. После этого доля в СП с "АвтоВАЗом" оставалась единственным активом GM в России.