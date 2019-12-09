В мэрии Одессы проходят обыски, – СБУ

Об этом сообщили агентству Интерфакс-Украина в пресс-центре СБУ, передает БизнесЦензор.

"Проводится выемка документов в помещении мэрии Одессы", - сообщили в пресс-центре спецслужбы в понедельник вечером, отметив, что процессуальные действия проходит в рамках расследования дела о присвоении средств горбюджета чиновниками Одесского горсовета и коммунального предприятия.

Как сообщалось, в ноябре сотрудники СБУ установили факт завладения чиновникам горсовета Одессы и коммунального предприятия 100 млн грн из городского бюджета путем создания искусственной задолженности перед банковским учреждением.

Расследуется уголовное производство по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества и завладение им путем злоупотребления служебным положением).