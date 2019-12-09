Рост цен замедлился в ноябре до 0,1%, – Госстат

Об этом сообщает Государственная служба статистики (Госстат), передает БизнесЦензор.

С начала года рост цен ускорился до 4,3% по сравнению с 4,2% месяцем ранее.

В годовом измерении рост цен замедлился до 5,1% с 6,5% итогам октября.

За первые 11 месяцев 2019 года рост цен составил 8,3%, по сравнению аналогичным периодом прошлого года.

При этом базовая инфляция в ноябре 2019 года, по сравнению с октябрем, также замедлилась до 0,1% с 0,7% месяцем ранее, составив с начала года 4,2%.

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По данным Госстата, цены на продукты питания и безалкогольные напитки в ноябре снизились на 0,2%. Больше всего (на 4,4%) подешевели фрукты. На 2,8-0,3% снизились цены на мясо птицы, сахар, свинину, безалкогольные напитки, рыбу и продукты из рыбы, подсолнечное масло. В то же время на 2,4-0,5% подорожали яйца, молоко и молочная продукция, овощи, сало, масло, хлеб, рис.

В то же время цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,8%, в т.ч. на табачные изделия – на 1,6%, алкогольные напитки – на 0,1%.

Одежда и обувь подешевели на 1,4%, в частности, обувь – на 1,9%, одежда – на 1,1%.

Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 2,8% произошел в основном за счет повышения цен на природный газ на 12,7%.

Цены на транспорт в целом снизились на 0,3% из-за удешевления автомобилей на 2,1% и топлива и масел на 0,3

Как сообщалось, по данным Госстата, потребительские цены в октябре 2019 года выросли на 0,7% после такого же роста в сентябре и снижения в предыдущие три месяца. В то же время в годовом измерении рост цен замедлился до 6,5% с 7,5% по итогам сентября.