EVA запустит собственную службу курьерской доставки в 2020 году

Об этом рассказала исполнительный директор Линии магазинов EVA Ольга Шевченко в интервью изданию Investory News, передает БизнесЦензор со ссылкой на Українські Новини.

"Сейчас мы доставляем через такие службы, как "Новая Почта" или "Мист Экспресс". А уже в новом году у нашего покупателя будет возможность заказать доставку по адресу, и наш курьер это сделает. Это очень удобно, хотя и требует от нас большой работы в направлении логистики", - рассказала Шевченко.

По ее словам, концепция доставки EVA будет отличаться от Glovo или Uber. Товар будет доставляться непосредственно со склада, а не из магазинов. Таким образом, сеть сможет предложить покупателям широкий выбор товаров.

"Кстати, на сайте ассортимент товаров гораздо шире, чем в магазинах, - раза в три. Магазины у нас небольшие, поэтому мы не имеем возможности представить весь ассортимент, который можем предложить. Поэтому товар собирается только со склада", - говорит топ-менеджер.

Логистика и e-commerce станут приоритетными направлениями инвестирования компании в 2020 году. EVA также планирует увеличить количество пилотных точек выдачи товаров, заказанных через сайт.

"Сейчас их уже 43, а в следующем году будет еще больше. Сейчас такие пункты есть в Киеве, Днепре и Одессе, а дальше будем активно расширяться в столице и других городах, в том числе и в маленьких. Это очень удобно для покупателя, так это приоритет для нас на следующий год", - говорит Шевченко.

ООО "РУШ" - юридическое лицо, которое владеет Линией магазинов EVA. Зарегистрирована в 2002 году в городе Днепр. Размер уставного капитала - 10 млн грн. Линия магазинов EVA - крупнейшая национальная сеть магазинов формата drogerie. За 17 лет компания выросла до количества 900 магазинов по всей территории Украины, представила более чем 30000 ассортиментных позиций, а также начала 37 собственных торговых марок. Сейчас штат сотрудников сети насчитывает более 11 000 человек.