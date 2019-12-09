Украина увеличила импорт яблок в 10 раз

Об этом сообщает EastFruit, передает БизнесЦензор.

В ноябре 2019 года, в разгар уборки нового урожая яблока, Украина импортировала более 1,3 тыс. тонн этих фруктов – лишь в три раза меньше, чем экспортировала. Подобная ситуация является уникальной, поскольку даже в 2017 году, когда урожай яблок был низким, импорт был почти в 10 раз ниже. По сравнению с октябрем, когда предложение яблока было ниже, чем в ноябре, импорт вырос на 72%.

Более того, яблоки в Украину ввозились преимущественно из Польши, которая больше всех других стран пострадала в 2019 году от заморозков и больше всех стран в Европе снизила объемы производства яблока, как в натуральном, так и в относительном выражении.

Данные статистики говорят о том, что за ноябрь 2019 года в Украину было поставлено в 10,5 раз больше, чем в том же месяце годом ранее. Всего же за первые четыре месяца сезона импорт яблока уже достиг 3,7 тыс. тонн, или в шесть раз больше, чем за такой же период предыдущего сезона. Импорт за этот период превысил экспорт лишь в два раза.

За август-ноябрь 2019 года из Украины экспортировано 8,7 тыс. тонн яблока – на 47% меньше, чем за тот же период 2018 года. Импортеры Ближнего Востока, которые активно закупали яблоки из Украины в прошлом сезоне, в этом году жаловались на то, что их запросы на поставку яблока многие садоводы и экспортеры попросту игнорировали.

"Очень бы не хотелось, чтобы с яблоком повторилась ситуация, которую мы сейчас видим на рынке картофеля, когда в розницу продается преимущественно импортная продукция, и она дешевеет. В это же время украинский картофель заложен в хранилища в надежде на рост цен. Если в сентябре-октябре фермеры имели возможность продать картофель по 10-11 грн/кг (45-50 центов США за кг) оптом, то сейчас цены уже упали до 7 грн/кг (30 центов США) и активных продаж украинского картофеля от украинских фермеров по-прежнему нет, то есть они уже потеряли по 3-4 грн/кг и рискуют еще более нарастить потери", - рассказал экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Андрей Ярмак.

"На сегодняшний день отпускные цены садоводов на ходовые сорта яблока в Польше почти в два раза ниже, чем в Украине. При такой разнице в цене супермаркетам Украины и трейдерам выгоднее закупать яблоко в Польше, чем упрашивать украинских производителей продать продукцию, так как польское яблоко уже упаковано и сортировано. При этом не стоит винить только садоводов - способствует импорту и ухудшает привлекательность экспорта и постоянно укрепляющаяся украинская валюта", - отметил Ярмак.

Представитель Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА) Семён Крамаренко отмечает также, что Польша продает свои яблоки не только в Украину, но и на те рынки сбыта, которые Украина завоевала с большим трудом годом ранее - прежде всего на Ближний Восток.

"Если в прошлом году покупатели из ОАЭ и Саудовской Аравии предпочитали яблоко из Украины, то в этом году, ввиду очень низкого предложения украинских фруктов, они закупают больше яблока в Польше. Также на наши традиционные рынки выходят садоводы Молдовы и Сербии, пока наши поставщики предпочитают играть в рулетку и хранить яблоко в надежде на рост цен. Остается лишь надеяться, что их ставка сработает", - сказалт представитель УПОА.

По данным ценового мониторинга EastFruit, оптовая цена на яблоко сорта "Айдаред" в Польше в данный момент составляет в среднем 26 центов США за кг, в то время как в Украине его продают не дешевле 46 центов. Украинский "Голден Делишез" сейчас отпускают в среднем по 51 центу США за кг, в то время как польский "Голден" можно купить по 37 центов. При этом, в последние недели цены на польское яблоко падали, а на украинское наоборот - продолжали расти.

В прошлом сезоне Украина экспортировала рекордный объем собственного яблока в истории – около 60 тыс. тонн. При этом часть экспортированного из Украины яблока - это промышленное яблоко для переработки на концентрат. Рекордный по объему экспорт не позволил Украине войти даже в топ-25 мировых экспортеров яблока. Для сравнения, соседняя Молдова экспортирует ежегодно более 200-220 тыс. тонн, Польша и Италия - до 1 млн тонн, а Турция - около 240 тыс. тонн.