"Укрэнерго" подало в суд на Министерство энергетики

"Укрэнерго" также просит суд обязать министерство как можно скорее согласовать этот документ, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу компании.

Как отмечается в сообщении, "Укрэнерго" подало инвестпрограмму на рассмотрение Минэкоэнерго еще 25 сентября.

"Критичность ситуации заключается в том, что без согласования инвестпрограммы со стороны отраслевого министерства "Укрэнерго" не может представить ее на утверждение в НКРЭКУ. В то же время, если инвестпрограмма на 2020 год не будет согласована до конца текущего года, уже с 1 января 2020 года автоматически заблокируется возможность для реализации всех проектов строительства и реконструкции сетей, осуществление расчетов с контрагентами-подрядчиками, в том числе – в рамках международных инвестпроектов", – пояснили в компании.

Инвестиционная программа разрабатывается НЭК "Укрэнерго" и утверждается регулятором ежегодно, а также проходит открытое обсуждение. После этого проект документа подается на согласование Минэкоэнерго как орган, который обеспечивает формирование и реализацию государственной политики в электроэнергетическом комплексе и согласовывает инвестиционные программы оператора системы передачи и операторам системы распределения.

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Разработанный НЭК "Укрэнерго" проект инвестиционной программы на 2020 год прошел открытое обсуждение 23 сентября и получил согласие от 22 облгосадминистраций. 25 сентября проект инвестиционной программы был представлен Минэкоэнерго для согласования. Однако "Укрэнерго" не получило после этого ни замечаний к документу, ни его согласования. При этом, в соответствии с законодательством срок рассмотрения такого вида документов не может превышать одного месяца с даты поступления.

Напомним, это не первый иск "Укрэнерго" против министерства. Так, 15 июля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск компании к Минэнергоугля и признал противоправным его бездействие по длительному блокированию согласования платежных поручений для контрагентов НЭК "Укрэнерго", которые реализовывали ряд международных инвестпроектов, в частности, создание программного обеспечения для балансирующего рынка и рынка вспомогательных услуг – платформы Market management system (MMS).