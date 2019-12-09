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09.12.19 15:54

"Приватбанк" за год смог получить 585 миллионов по кредитному портфелю на 250 миллиардов

Обслуживание "токсичного" кредитного портфеля "Приватбанка", сформированного до его национализации, близко к нулю.

"Приватбанк" за год смог получить 585 миллионов по кредитному портфелю на 250 миллиардов

Об этом заявила замглавы правления банка Галина Пахачук на прошедшей недавно встрече The Banking 50, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Цена вопроса – около 250 млрд грн, по которым сегодня реально, если взять статистику 2017-2019 годов, практически обслуживание остановилось. 2019 год сейчас завершается: через судебную систему, взыскания, соответствующие встречные обязательства – в среднем смогли собрать 585 млн грн – это практически близко к нулю", – сказала Пахачук.

По ее словам, для целей финансовой отчетности поток от этого портфеля учитывается как нулевой.

Замглавы правления уточнила, что основная сумма долга "токсичного" портфеля – 213 млрд грн, а еще 36 млрд грн – это проценты.

Пахачук добавила, что доля NPL в новом кредитном портфеле, сформированном после национализации банка, составляет 2,7%, а по кредитам до национализации, не относящимся к "токсичному" портфелю, – 26-28%. Топ-менеджер пояснила, что одна из причин – банк до 2017 года не проводил списание ряда таких кредитов, например, клиентам на неконтролируемой территории.

Она отметила, что основную долю в "токсичном" портфеле занимает так называемая "группа 36": кредиты 36 компаниям на 126 млрд грн по номиналу и 148 млрд грн с учетом накопленных процентов. По словам Пахачук, соглашения с этими заемщиками изначально так прописывались, что права банка-кредитора были ущемлены. Помимо того, по этой группе отсутствует вся необходимая документация, номинальные процентные ставки низкие (около 10%), а дополнительные выплаты, по прописанным в дополнительных соглашениях формулах, судебной властью признанные незаконными на общую сумму 18 млрд грн.

Замглавы правления добавила, что предприятия-должники настаивают, что не имели полномочий на подписание, а реальными подписантами кредитных соглашений со стороны заемщиков выступали "работники банка, сидящие в соседнем кабинете".

Среди других составляющих "токсичного" портфеля она назвала группы "31 ВИП клиент"; 31 кейс, связанных с топ-менеджементом банка, "лизинг АЗС и нефтебазы".

Пахачук подчеркнула, что для государства национализация "Приватбанка" по состоянию на сегодня обошлась в 198 млрд грн: взнос в капитал на 155 млрд грн в виде гособлигаций и полученные по этим бумагам процентные выплаты.

"С марта 2017 года ни одного уголовного дела по факту, предъявленному человеку, нет. Есть фактовые дела, но нет конкретных предъявлений конкретным лицам", – констатировала замглавы правления состояние дел, которые расследуются правоохранителями.

По словам Пахачук, в настоящее время эти дела объединены и переданы в Национальное антикоррупционное бюро.

Советник президента Украины Виктория Страхова добавила, что, так как подследственностью НАБУ являются госорганы, то эти дела ведутся одновременно и против бывших собственников, и против Нацбанка.

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых на то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.

Согласно данным Нацбанка Украины, ПриватБанк на 1 июля 2019 года по размеру общих активов (522,422 млрд грн) занимал 1 место среди 76 банков.

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