Украина пересмотрит пошлины на нержавеющие трубы из Китая

Согласно сообщению в "Урядовом курьере", инициатором пересмотра выступает ЧАО "Сентравис Продакшн Юкрейн", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По результатам рассмотрения заявления национального производителя комиссия пришла к выводу, что импорт данного товара может нанести ущерб отечественной компании, выпускающей аналогичную продукцию.

"Требование (жалоба производителя, – ред.) содержит доказательства, что пролонгация действия антидемпинговых мер не противоречит национальным интересам", – сказано в сообщении.

В документе отмечается, что цены на аналогичную нержавеющую продукцию из Китая были ниже себестоимости и цен заявителя, а объем импорта увеличивался.

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Напомним, Украина в конце 2014 года ввела пошлины на нержавеющие трубы из КНР в размере 41,07% (коды по УКТВЭД 7304 41 00 90, 7304 49 93 00 и 7304 49 95 00).

Тогда Межведомственная комиссия по международной торговле установила, что китайские производители труб бесшовных нержавеющих имеют достаточный экспортный потенциал, что свидетельствует о вероятности значительного роста объема демпингового экспорта на рынок Украины.

Расследование было возбуждено по жалобе ПАО "Сентравис Продакшн Юкрейн", социально-экономические показатели которого ухудшились в 2008 - первой половине 2013 годов, когда в Украину импортировались китайские трубы по ценам, ниже себестоимости этого украинского производителя. Решение МКМТ от 25 июля 2013 года о возбуждении антидемпингового расследования в отношении китайских труб было опубликовано 27 июля 2013 года.