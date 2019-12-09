Украина импортировала уголь из России на $1,5 миллиарда

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

По данным Государственной фискальной службы, уголь импортирован на $2,59 млрд, что на 3,8% меньше, чем в январе-ноябре 2018 года ($2,69 млрд).

При этом из РФ поступил уголь на $1,51 млрд (доля в импорте 58,19%), США – на $808,52 млн (31,22%), Казахстана – на $123,07 млн (4,75%), других стран – на $151,07 млн (5,83%).

В то же врмя Украина за 11 месяцев 2019 года экспортировала 13,35 тыс. тонн угля каменного и антрацита на $0,53 млн, в т.ч. в Молдову – на $0,4 млн, в Венгрию – на $0,1 млн, Польшу – на $0,03 млн, другие страны – на $0,004 млн.

Напомним, Украина в 2018 году увеличила импорт угля каменного и антрацита (код ТНВЭД 2701) на 8,1% (на 1,61 млн тонн) по сравнению с 2017 годом – до 21,39 млн. тонн. В денежном выражении импорт угля составил $3,04 млрд.