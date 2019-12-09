Минюст заявил о победе над рейдерством с использованием госреестров

Об этом сообщила заместитель министра юстиции по государственной регистрации Ольга Онищук, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минюста.

По словам замминистра, благодаря обновлению состава Антирейдерского комиссии и изменению системы контроля в сфере государственной регистрации были отменены сотни незаконных регистрационных действий, а также значительно сократилось количество случаев противоправного лишения владельцев их прав.

"Новый состав антирейдерской комиссии тщательно рассматривает каждую жалобу на действия государственных регистраторов, и защищает людей, которые стали жертвами рейдерских захватов за последние годы", – отметила Онищук.

Замминистра напомнила, что для преодоления системного рейдерства также был установлен ряд действенных антирейдерских механизмов: исключены аккредитованные субъекты из числа субъектов, осуществляющих возможностями в сфере государственной регистрации, изменены квалификационные требования к государственным регистраторам, повышена ответственность за нарушения в этой сфере, установлена дифференциация санкций.

Кроме того, введена многофакторная аутентификация для доступа государственных регистраторов к реестрам, а также прекращена деятельность регистраторов группы наибольшего риска, которые были главными исполнителями рейдерских действий в государственных реестрах.

"Данные меры значительно уменьшили количество мошеннических действий с юридически значимыми данными, и снизили количество рейдерских атак на бизнес", –добавила Онищук.

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В то же время первый заместитель министра юстиции Евгений Горовец сообщил, был проведен аудит государственных реестров независимыми экспертами при поддержке проекта ЕС.

"Мы сделали один из важных шагов для обеспечения интероперабельности и высокого уровня безопасности данных, эффективного и прозрачного функционирования реестров, что уменьшит количество случаев противоправного лишения владельцев их прав. Аудит выявил направления дальнейшей работы для обновления реестров и внедрение автоматизированного взаимодействия между ними. По результатам аудита реестров будет введен единый идентификатор физического лица. В будущем это позволит не требовать у граждан предоставлять одну и ту же информацию и справки из различных государственных служб", – пояснил Горовец.