Мининфраструктуры готовит проект доставки багажа с поезда в аэропорт

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в интервью ЦТС, передает БизнесЦензор.

Отвечая на вопрос о планах на 2020 год, касающихся железной дороги, Криклий заявил: "Хотим запустить пилотный проект по хендлингу, чтобы ваш чемодан с поезда мог сразу добираться до конечной точки, куда вы путешествуете на самолете".

Подробности возможного пилотного проекта пока не уточняются. Можно лишь предположить, что в случае реализации он коснется аэропорта "Борисполь", у которого с конца 2018 года есть железнодорожное сообщение с Центральным железнодорожным вокзалом Киева.