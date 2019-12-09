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09.12.19 14:41

Украина импортировала нефтепродукты из России на $1,7 миллиарда

Украина в январе-ноябре 2019 года импортировала 7,68 млн тонн нефтепродуктов (по коду ТНВЭД 2710 – бензины, дизтопливо, мазут, реактивное топливо и прочее), что на 3,6% больше, чем за аналогичный период 2018 года (7,41 млн тонн).

Украина импортировала нефтепродукты из России на $1,7 миллиарда

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

По данным Государственной фискальной службы, нефтепродукты импортированы на сумму $4,84 млрд, что на 4,9% меньше, чем в январе-ноябре-2018 ($5,09 млрд).

Из Беларуси импортировано топливо на $1,85 млрд (доля – 38,17%), РФ – на $1,71 млрд (35,27%), Литвы – на $556,5 млн (11,49%), из других стран – на $730,59 млн (15,08%).

В то же время по итогам 11 месяцев Украина экспортировала 498,92 тыс. тонн (+21,6% к январю-ноябрю 2018 года) нефтепродуктов на общую сумму $247,26 млн (+6,5%). Стоимость поставленного в адрес контрагентов из Греции топлива составила $53,65 млн, Латвии – $31,91 млн, Венгрии – $28,33 млн, из других стран – $133,36 млн.

Напоним, Украина в 2018 году импортировала нефтепродукты на $5,54 млрд.

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