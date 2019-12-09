Банки снизили ставки по депозитам во всех валютах

Об этом свидетельствует обзор актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный LIGA.net, передает БизнесЦензор.

Так, средние ставки по депозитам в гривне на срок от 6 до 12 месяцев снизились на 0,13 процентного пункта (п.п.) – до 14,57% годовых. Также упали в цене вклады периодом от 3 до 6 месяцев – на 0,12 п.п., до 14,06% годовых.

Депозиты в национальной валюте сроком свыше года подешевели на 0,11 п.п. – до 13,74% годовых. Ставки по вкладам на срок 1-3 месяца снизились на 0,04 п.п. – до 11,70% годовых. В то же время не изменились средние ставки для депозитов на сроки менее месяца (9,77%) и для бессрочных сбережений (7,70%).

Средние ставки по депозитам в долларах максимально снизились для сроков от 3 до 6 месяцев – на 0,06 п.п., до 2,12% годовых. Вклады периодом от полугода до года подешевели на 0,05 п.п. – до 2,56% годовых. Стоимость сбережений сроком более года опустилась на 0,04 п.п. и составляет 2,75% годовых.

При этом не изменились ставки по депозитам в долларах США для периодов до месяца (1,07%) и от месяца до 3 (1,22%). Бессрочные сбережения предлагают 0,53% годовых.

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Средние ставки по депозитам в евро на срок свыше года снизилась на 0,06 п.п. – до 1,98% годовых. Депозиты периодом от 3 до 6 месяцев подешевели на 0,05 п.п. – до 1,39% годовых.

Доходность вкладов в европейской валюте сроком от полугода до года снизилась на 0,04 п.п. – до 1,78% годовых. Бессрочные сбережения по-прежнему предлагают 0,44% годовых. Вклады сроком до месяца предоставляют доходность 0,78% годовых. И только депозиты периодом от месяца до 3 подорожали на 0,03 п.п. и предоставляют 1,17% годовых.