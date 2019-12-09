Компании окружения Медведчука возобновили поставки дизтоплива из России по трубопроводу

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Так, компания "Анвитрейд" начала продажи дизельного топлива с трубопроводного терминала в Смыге (Ривненская область). По данным участников рынка, возобновление отгрузок с трубопроводного терминала в Новограде-Волынском ожидается в ближайшее время.

По имеющимся данным, объем поставки на декабрь составляет 30 тыс. тонн.

Как отмечает издание, восстановлению трубопроводных поставок дизтоплива способствовало наблюдающееся со середины ноября увеличение спреда между котировками в портах Северной Европы, на которые ориентируются белорусские производители, и в Средиземноморье, к которым привязана цена трубопроводного ресурса. Если в августе-октябре она составляла $7-9 на тонне, то в ноябре — $11-15/т. Благодаря этому, цена трубопроводного дизтоплива, даже с учетом пошлины в 4%, стала конкурентной в сравнении с ценой по контрактам БНК.

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Как сообщалось, компания Wexler Group с 1 августа приостановила поставки российского дизтоплива в Украину по трубопроводу после введения правительством Украины специальной пошлины на трубопроводные поставки из РФ. С августа пошлина была установлена в размере 3%, а с октября – повысилась до 4%.

После остановки работы трубопровода доля российского дизтоплива в балансе рынка Украины упала до 15%, но в октябре вернулась на уровень 32% за счет увеличения поставки из трубопроводного терминала в Гомеле и роста ж/д-отгрузок компаниями "Лукойл" и "Орскоргсинтез".

Напомним, "ПрикарпатЗападтранс" принадлежал швейцарской фирме ITC Industry Trading Company SA немца Анатолия Шефера, связанного с окружением нардепа Виктора Медведчука. После встречи последнего в январе 2019 года с президентом Беларуси Александром Лукашенко, "ПрикарпатЗападтранс" сменил владельца на белорусскую компанию. При этом 49% остались за швейцарской компанией International Trading Partners (ITP) (48%) и ее владельцем Анатолием Шефером (1%).

В конце сентября 2017 года совет директоров "Роснефти" одобрил сделку о поставке на экспорт в адрес также принадлежащей Шеферу ITC Industry Trading Company SA (Швейцария) дизтоплива в общем количестве от 30 млн до 50 млн тонн (от 3 млн до 5 млн тонн в год в опционе поставщика). Срок действия договора составляет 10 лет (с 1 января 2018 года) с возможностью поставки переходящих объемов до 30 июня 2028 года включительно.

Продажи топлива из трубы уже в самой Украине контролирует группа Proton Energy Ниссана Моисеева, который также связан с Медведчуком. Моисеев утверждает, что с Медведчуком у него не деловые, а дружеские отношения.

"ПрикарпатЗападтранс" эксплуатирует участок нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление" протяженностью около 1,1 тыс. км, предназначенный для прокачки дизельного топлива из России и Беларуси как для внутренних нужд Украины, так и для транзита в Европу, в частности, в Венгрию. Проектная мощность транспортировки – 3,5 млн тонн в год.