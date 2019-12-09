Цены на рынке электроэнергии продолжили рекордное падение

Об этом свидетельствует информация госпредприятия "Оператор рынка", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Снижение по сравнению с предыдущим днем поставки составило 2%.

По итогам торгов электроэнергией на 8 декабря объем купли-продажи составил 100,02 тыс. МВт-ч, заявленный объем продажи – 176,68 тыс. МВт-ч, что на 77% больше заявленного объема покупки – 100,02 тыс. МВТ-ч.

В свою очередь средневзвешенная цена электрической энергии в торговой зоне "Бурштынский остров" составила в этот день 1,77 грн/МВт-ч при объеме купли-продажи в 9,75 тыс. МВт-ч. Заявленный на продажу объем составил 14,49 тыс. МВТ-ч, покупки – 16,17 тыс. МВт-ч.

Как сообщалось, предыдущая минимальная средневзвешенная цена электроэнергии на РСВ в ОЭС была зафиксирована на уровне 772,79 грн/МВт-ч по результатам торгов с периодом поставки на 7 декабря