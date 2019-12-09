Польская PGNiG займется добычей газа в Украине

Как сообщается в совместном пресс-релизе компаний, соглашение предусматривает совместную деятельность по лицензии на углеводородном участке, расположенном во Львовской области вблизи польской границы, передает БизнесЦензор.

"У нас есть веские основания полагать, что этот участок имеет высокий углеводородный потенциал, подобный крупнейшему в Польше Перемышльскому месторождению природного газа. Мы, безусловно, сможем применить в Украине наш большой опыт и ноу-хау, которые мы приобрели за 60 лет деятельности по разведке и эксплуатации на Перемышльском месторождении", – отметил президент правления PGNiG Петр Возняк.

В первую очередь будет пробурена разведочная скважина глубиной до 2500 метров и проведены геофизические исследования для проектирования места расположения следующих скважин. Разведочные работы начнутся немедленно после получения всех необходимых согласований и разрешений.

Сейчас добыча газа из Перемышльского месторождения составляет 0,48 млрд кубометров в год, но в 1971 году она достигала 3,7 млрд кубометров.

Согласно официальным документам, запасы месторождения составляли около 74 млрд кубометров природного газа, из которых 65 млрд уже добыто. Однако, благодаря последним геофизическим исследованиям и повторному анализу ранее собранных данных, PGNiG ожидает, что Перемышльское месторождение может содержать дополнительные 20 млрд кубометров газа. Эти предположения были подтверждены новыми разведочными скважинами и реконструкцией старых скважин, осуществленными PGNiG за последние 3 года.

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Напомним, PGNiG и ERU занимаются экспортом природного газа в Украину с 2016 года. Компании также совместно поставляли газ для нужд украинской газотранспортной системы и государственного предприятия "Укртрансгаз".

В августе 2019 года PGNiG приобрела американский СПГ для ERU, который после регазификации в терминале имени президента Леха Качиньского в польском Свиноуйсьце был продан ERU для размещения в украинских газовых хранилищах.

"Совместная деятельность по разведке и эксплуатации украинских месторождений является новым, но очень перспективным направлением сотрудничества двух компаний", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, в начале 2018 года польская нефтегазовая компания PGNIG https://biz.censor.net.ua/n3049881 вблизи Перемышля на юго-востоке Польши, недалеко от границы с Украиной.

Польская нефтегазовая компания (PGNiG) занимается разведкой и добычей природного газа и сырой нефти, а также импортом, хранением, продажей, распределением газообразного и жидкого топлива, производством тепла и электроэнергии, предоставляя, кроме этого, услуги по геофизике и бурению. Ее дочерние компании и филиалы осуществляют геологоразведочную и производственную деятельность в Норвегии и Пакистане, занимаются продажей газа в Германии и трейдингом СПГ через офис в Лондоне.

"Энергетические ресурсы Украины" (ЭРУ) – группа компаний с иностранными инвестициями, специализирующаяся на реализации проектов в украинской энергетике.

Как писал БизнесЦензор, компания "ЭРУ Трейдинг" является вторым по объему импортером газа в Украину из ЕС. Трейдер принадлежит Дейлу Перри и Ярославу Мудрому. В 2018 году совладельцем ЭРУ был Андрей Фаворов – руководитель газового дивизиона в "Нафтогазе".