РФ отстранили от Олимпийских игр и мировых соревнований из-за допинга

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Он отмечает, что решение было принято единогласно.

Согласно решению ВАДА, Россия не сможет выступать на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы и других турнирах. Кроме того, Россия не может проводить международные соревнования.

В то же время, в ВАДА не стали вводить полный запрет на участие всех российских спортсменов. Как пишет "Би-би-си", "чистые" российские атлеты смогут выступить на Олимпийских играх под нейтральным флагом. Флаг РФ присутствовать на соревнованиях не будет, равно как и гимн России в случае триумфа российского атлета, звучать не будет. Данный запрет на гимн и флаг, как подчеркивается в сообщении, коснется, в частности, Олимпиады в Токио 2020 года, а также - чемпионата мира по футболу в Катаре.

Таким образом, если говорить о ближайших Олимпийских играх, повторяется сценарий зимней ОИ-2018 в Южной Корее, когда отечественные спортсмены выступали под нейтральным флагом.

После того, как были вскрыты манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории, комитет по соответствию ВАДА рекомендовал отстранить РФ от международных соревнований на четыре года, запретить проведение турниров в России и исключить россиян из числа руководителей международных спортивных федераций.