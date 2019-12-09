Зеленский взял министра энергетики на переговоры с Путиным, – ОП

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Относительно делегации, знаю, что есть вопросы по газу и так далее. В составе делегации есть господин Оржель и господин Витренко. При необходимости они будут принимать участие в обсуждении вопросов газа и других вопросов, которые их касаются", - сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко на брифинге в понедельник в Киеве.

Зеленский и Путин проведут двухстороннюю встречу после переговоров "нормандской четверки" в Париже, сообщил Тимошенко.

"После встречи четырех лидеров в Нормандском формате президент Владимир Зеленский проведет двустороннюю встречу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным", - сказал он.

Тимошенко также сообщил, что до переговоров в "нормандском формате" Зеленский проведет встречу с президентом Эмманюэлем Макроном, а затем с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.