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09.12.19 12:39

Министр энергетики поехал на переговоры Зеленского с Путиным, – ОП

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко и министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель входят в состав делегации, которая находится в Париже вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Министр энергетики поехал на переговоры Зеленского с Путиным, – ОП

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Относительно делегации, знаю, что есть вопросы по газу и так далее. В составе делегации есть господин Оржель и господин Витренко. При необходимости они будут принимать участие в обсуждении вопросов газа и других вопросов, которые их касаются", - сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко на брифинге в понедельник в Киеве.

Зеленский и Путин проведут двухстороннюю встречу после переговоров "нормандской четверки" в Париже, сообщил Тимошенко.

"После встречи четырех лидеров в Нормандском формате президент Владимир Зеленский проведет двустороннюю встречу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным", - сказал он.

Тимошенко также сообщил, что до переговоров в "нормандском формате" Зеленский проведет встречу с президентом Эмманюэлем Макроном, а затем с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

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