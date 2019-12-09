Фонд гарантирования выставил на аукцион активы "ВТБ Банка"

Об этом со ссылкой на пресс-службу Фонда сообщает БизнесЦензор.

"27 декабря в системе ProZorro.Продажи запланирован аукцион по реализации пула активов юридических лиц, находящихся на балансе АО "ВТБ Банк", - сообщает Фонд.

Торги пройдут по голландской модели аукциона. Стартовая цена пула - 377 млн грн.

В состав пула вошли права требования по 25 кредитам юридических лиц.

Средняя просроченная задолженность по кредитам - 7 лет. Общая задолженность по договорам составила 1,778 млрд грн. По 19 кредитам продолжаются судебные производства, 2 кредита находятся на рассмотрении Государственной исполнительной службы.

"В обеспечении по кредитам коммерческая и жилая недвижимость, земельные участки, ценные бумаги, товары в обороте, финансовое поручительство, имущественные права, оборудование. Однако многие кредиты имеют проблемы с залогом из-за банкротства или ликвидации залогодателей", - сообщил ФГВФЛ.

В состав пула вошли активы, которые предварительно выставлялись на индивидуальные торги, но не были выкуплены.

"ВТБ Банк" (ранее – банк "Мрия") основан в 1992 году. Его основным акционером являлся российский "ВТБ".

Национальный банк Украины 18 декабря 2018 года принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации "ВТБ Банка".