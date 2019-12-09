Порошенко передал агрохолдинг "Укрпроминвест-Агро" старшему сыну

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно информации в системе открытых государственных данных "Опендатабот", собственник ООО "Укрпроминвест-Агро" сменился 31 октября 2019 года.

Кроме того, с ноября по декабрь этого года Алексей Порошенко стал конечным бенефициаром ряда агропредприятий входящих в состав группы "Укрпроминвест-Агро" среди которых - ООО "Группа "Агропродинвест", ЧАО "ПК Подолье", ООО "ПК Заря Подолья", ООО "Винницкий комбинат хлебопродуктов №2", АФ "Днипроагролан", АФ "Иванковцы", ООО "Мас-Агро", ООО "Правобережное" и ООО "Прогресс-НТ".

"Укрпроминвест-Агро" занимается выращиванием сельхозкультур, производством сахара, муки, мясным и молочным животноводством. Земельный банк группы составляет более 122 тыс. га, общее поголовье КРС – 6,3 тыс., свиней – 12 тыс. Общие элеваторные мощности по хранению сельхозкультур составляют 120 тыс. тонн. Сахарный бизнес группы представлен двумя сахарными заводами, расположенными в Винницкой области.

Как сообщал БизнесЦензор, Порошенко 22 ноября 2019 года продал пакет акций Международного инвестиционного банка (МИБ, Киев) в размере 9,9174% ООО "Центрально-Европейская кондитерская компания" (ЦЕКК), бенефициаром которой является его сын Алексей Порошенко.