С начала года "Укрнафта" уплатила 11,6 миллиардов налогов

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрнафты" сообщает БизнесЦензор.

"В сумму уплаченных налогов входят 52 млн грн, которые компания уплатила в счет погашения просроченного налогового долга", - сообщает "Укрнафта"..

ПАО "Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Доля общества в общегосударственной добыче нефти с газовым конденсатом в первом полугодии 2019 года составила 62,7%, доля в общей добыче газа – 5,6%.

На балансе предприятия находится 25 буровых установок, 1891 нефтяных и 162 газовых скважин. ПАО "Укрнафта" владеет 537 АЗС в большинстве регионов Украины. 50%+1 акция общества принадлежит НАК "Нафтогаз Украины".

Напомним, общая сумма налогового долга ПАО "Укрнафта", по оценкам НАК "Нафтогаз Украины", превышает 30 млрд грн. Для его погашения "Нафтогаз" предложил рассчитаться с "Укрнафтой" за спорные 2 млрд куб. м, добытых в 2006 году, а также купить 2 млрд куб. м газа будущей добычи. Для этого "Нафтогаз" ожидает получить от правительства компенсацию в размере 34 млрд грн за поставку газа населению по регулируемым ценам.

Сейчас "Укртрансгаз" и "Укрнафта" ведут переговоры о мировом соглашении по спорным 2 млрд куб. м газа. Планируется, что после подписания мирового соглашения, "Укртрансгаз" физически передаст 2 млрд куб. м газа "Укрнафте", а "Нафтогаз" выкупит их у "Укрнафты" по рыночной цене.

"Укрнафта" оценивает свой долг без учета пени, штрафов и прочих санкций в 10,4 млрд грн. За 10 месяцев 2019 года компания заявила о погашении 0,5% этой суммы или 52 млн грн.

Напомним, НАБУ расследует схему выведения из ПАО "Укрнафта" в 2015 году 14,7 млрд грн путем продажи нефти и нефтепродуктов с отсрочкой оплаты и предоплаты за так и не поставленные товары. В это время компания полностью контролировалась группой "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

По данным следствия, в схеме в участвовало более 80 юридических лиц, половина из которых уже ушли в процедуру банкротства.

Кроме того, в феврале 2017 года начали процедуру банкротства сразу более 130 обществ с ограниченной ответственностью преимущественно с харьковской регистрацией, которые в разный период времени в течение 2014-2015 годов владели сетью автозаправочных станций (АЗС) группы "Приват" (бренды ANP, Sentosa, "Авиас", "Мавекс" и другие). Большинство этих компаний также были участниками схемы вывода 14,7 млрд грн из "Укрнафты" в 2015 году.