Французская Sanofi покупает американскую Synthorx за $2,5 миллиарда

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Sanofi заплатит $68 за акцию Synthorx, говорится в сообщении французской компании. Это более чем в два раза превышает стоимость бумаг Synthorx на закрытие торгов в пятницу, которая составила $25,03.

Сделку единогласно одобрили советы директоров обеих компаний. Sanofi рассчитывает, что она будет закрыта в первом квартале 2020 года.

Покупка Synthorx является подтверждением того, что Sanofi делает своим приоритетом расширение портфеля инновационных технологий в терапии в быстроразвивающихся отраслях, в том числе в области лечения рака, пишет агентство Bloomberg.

Акции Sanofi подорожали примерно на 11% с июня, когда новым главным исполнительным директором компании был назначен Пол Хадсон из Novartis Pharmaceuticals. За предыдущие четыре года они снизились почти на 16%.